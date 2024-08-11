Виплати військовим з інвалідністю: який розмір допомоги і від чого він залежить

Українські захисники, звільнені зі служби, у разі інвалідності або часткової втрати працездатності можуть отримати виплати. Йдеться про одноразову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.