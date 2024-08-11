Виплати військовим з інвалідністю: який розмір допомоги і від чого він залежить
Українські захисники, звільнені зі служби, у разі інвалідності або часткової втрати працездатності можуть отримати виплати. Йдеться про одноразову грошову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.
Розраховувати на одноразову виплату можуть військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (для осіб звільнених з військової служби - за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).
Який розмір допомоги і від чого він залежить
Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму. У 2024 році цей мінімум становить 3 028 гривень.
Розмір допомоги становить:
- у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності: від 7,6 тисячі гривень (5 % втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 63,6 тисячі гривень (30 % втрати працездатності);
- у разі встановлення інвалідності - залежно від причини та групи інвалідності: від 212 тисяч гривень (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 211 200 гривень (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).
РБК-Україна раніше розповідало, які є типи виплат для військових та від чого залежить їх розмір.
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