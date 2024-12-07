Социальная поддержка военных в Украине: где и какие услуги могут получить защитники

В Украине разрабатывается ряд мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, ветеранов, бывших военнопленных и их семей. В частности, введен экспериментальный проект социального сопровождения военнослужащих и их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Проект уже реализуется в 35 воинских частях. Он предполагает:
Для ветеранов войны и их семей введена двухэтапная услуга социальной адаптации:
Услуга доступна в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой областях. Сейчас ПРООН объявила конкурс, в ходе которого будут выбраны еще шесть регионов, где будут предоставлять такие услуги.
Для освобожденных из плена и их семей предусмотрено:
Каждому освобожденному из плена человеку предоставляется кейс-менеджер, координирующий получение социальных услуг.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться:
Если лицо, освобожденное из плена, или его семья дали согласие, об их возвращении могут сообщать другие уполномоченные органы:
Напомним, военнослужащие и уволенные с военной службы украинские защитники, которые получили ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении служебных обязанностей, имеют право на единовременную денежную выплату. Эта помощь также предоставляется при условии, что частичная потеря трудоспособности установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы. РБК-Украина писало, каков размер помощи и от чего он зависит.
Также мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены раненым на войне украинским защитникам.
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