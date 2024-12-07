Социальная поддержка военных в Украине: где и какие услуги могут получить защитники

Проект уже реализуется в 35 воинских частях. Он предполагает:

информирование по вопросам социальной защиты, здравоохранения и правовой помощи

психосоциальную поддержку

укрепление семейных отношений

профилактику зависимостей и девиантного поведения

реагирование на случаи домашнего насилия

Помощь ветеранам войны

Для ветеранов войны и их семей введена двухэтапная услуга социальной адаптации:

Недельная программа восстановления в рекреационных учреждениях с участием психологов и социальных работников. Она направлена на сохранение и восстановление социальных связей, содействие формированию доверительных отношений в семье, стабилизацию психоэмоционального состояния и укрепление психологической устойчивости на этапе восстановления.

в рекреационных учреждениях с участием психологов и социальных работников. Она направлена на сохранение и восстановление социальных связей, содействие формированию доверительных отношений в семье, стабилизацию психоэмоционального состояния и укрепление психологической устойчивости на этапе восстановления. Сопровождение в громаде, включая помощь в интеграции в общество, укрепление семейных связей и физическое восстановление.

Услуга доступна в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой областях. Сейчас ПРООН объявила конкурс, в ходе которого будут выбраны еще шесть регионов, где будут предоставлять такие услуги.

Поддержка бывших военнопленных

Для освобожденных из плена и их семей предусмотрено:

реабилитацию

протезирование и обеспечение вспомогательными средствами

социальное и пенсионное обеспечение

Каждому освобожденному из плена человеку предоставляется кейс-менеджер, координирующий получение социальных услуг.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться:

в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения - все контакты можно найти на сайте областной администрации региона проживания или пребывания

в организации/учреждения, оказывающие социальные услуги - по месту жительства или пребывания

в центр предоставления административных услуг – по месту жительства или пребывания

Если лицо, освобожденное из плена, или его семья дали согласие, об их возвращении могут сообщать другие уполномоченные органы: