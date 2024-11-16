Соціальна допомога замість пенсії: що це таке та як отримати

Щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно понад 31 рік стажу. Для тих, хто бажає вийти на пенсію у 63 роки, потрібно від 21 до 31 року стажу. Щоб отримати пенсію у 65 років, людина повинна пропрацювати від 15 до 21 року.

Якщо стаж менше ніж 15 років, то українці теж можуть розраховувати на допомогу. Але такі виплати називаються соціальна допомога, а не пенсія. Її можуть отримати українці віком від 65 років, якщо їм дозволяє сукупний дохід сім'ї.

Особа, яка оформила соціальну допомогу замість пенсії, може отримувати 2361 гривні. Цього року виплати збільшили з 2093 до 2361 гривні, тобто на 12,8%.

Як оформити допомогу:

потрібно звернутися до ЦНАПу та написати відповідну заяву;

додати до заяви паспорт, трудову книжку, а також документ, який засвідчує, що людина дійсно зареєстрована у державному реєстрі фізичних осіб платників податків;

додати довідку з Пенсійного фонду про наявність певного страхового стажу;

якщо людина мешкає не сама, потрібно додавати декларацію про доходи кожного члена сім’ї за останні пів року;

якщо людина недієздатна, потрібно додати до документів копію рішення про призначення опікуна.

Під час подання документів потрібно надати паспорт.