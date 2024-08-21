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Чи планують підвищувати пенсійний вік в Україні: відповідь Мінсоцполітики

Україна, Середа 21 серпня 2024 10:01
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Чи планують підвищувати пенсійний вік в Україні: відповідь Мінсоцполітики Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада не планує підвищувати пенсійний вік. Натомість будуть створювати умови, щоб українці працювали довше.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю агентству "Укрінформ".

"Ні, ми не будемо його (пенсійний вік, - ред.) збільшувати. Стандарт, закладений в 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він регламентує не вік людини, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може вийти на пенсію. Тепер, на мою думку, це - непоганий варіант", - сказала вона.

За її словами, у міністерстві хочуть працювати, щоб поновлювати навички людей літнього віку, давати їм нові навички, наприклад, із цифрової грамотності, щоб вони могли залишатись на ринку праці якомога довше.

"Людина у 65 років - це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", - сказала голова Мінсоцполітики.

Жолнович також вважає, що пенсія дещо десоціалізує, бо зникає необхідність ходити на роботу і відповідно перебувати в соціумі. Але активні дії продовжують наше життя.

"Тому одне з наших завдань - не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність", - додала міністр.

Нагадаємо, пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 31 рік.

За умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

У 2020 році середня очікувана тривалість життя становила 66,4 років (чоловіки) із 76,2 років (жінки).

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