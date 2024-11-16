Социальная помощь вместо пенсии: что это такое и как получить

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно более 31 года стажа. Для желающих выйти на пенсию в 63 года требуется от 21 до 31 года стажа. Чтобы получить пенсию в 65 лет, человек должен проработать от 15 до 21 года.

Если стаж меньше 15 лет, то украинцы тоже могут рассчитывать на помощь. Но такие выплаты называются социальной помощью, а не пенсией. Ее могут получить украинцы от 65 лет, если им позволяет совокупный доход семьи.

Человек, оформивший социальную помощь вместо пенсии, может получать 2361 гривну. В этом году выплаты увеличили с 2093 до 2361 гривны, то есть на 12,8%.

Как оформить помощь:

нужно обратиться в ЦПАУ и написать соответствующее заявление;

добавить к заявлению паспорт, трудовую книжку, а также документ, удостоверяющий, что человек действительно зарегистрирован в государственном реестре физических лиц налогоплательщиков;

добавить справку из Пенсионного фонда о наличии определенного страхового стажа;

если человек проживает не один, нужно добавлять декларацию о доходах каждого члена семьи за последние полгода;

если человек недееспособен, нужно добавить в документы копию решения о назначении опекуна.

При подаче документов нужно предоставить паспорт.