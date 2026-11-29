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Чому раніше за термін: Іспанія пішла на дострокові вибори через політичну кризу, спричинену проблемою дорогого житла.

Мотиви Санчеса: Чинний прем'єр розпустив парламент, аби отримати новий мандат довіри і посилити свої позиції.

Тактика опозиції: Праві партії використовують втому від 8-річного правління соціалістів та корупційні скандали в оточенні Санчеса.

Збереження невизначеності: Наразі жоден із таборів не має суттєвої переваги, але в опозиції шанси на успіх вищі.

За графіком чергові вибори до парламенту Іспанії мали відбутися лише наступного року. Та чинний глава уряду Педро Санчес вирішив не чекати й оголосив дострокове волевиявлення.

Поштовхом до цього стала внутрішньополітична криза. Конгрес депутатів – нижня палата іспанського парламенту – не затвердив два урядові декрети щодо житлової політики. Соціалісти разом зі своїми партнерами по коаліції підготували ці акти на тлі суспільного обурення, яке спалахнуло після виселення 87-річної мешканки Мадрида через несплату оренди.

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Йдеться про історію Марікармен Абаскаль. Літній жінці довелося залишити помешкання, в якому вона прожила сім десятиліть. Після того як будинок перейшов у власність приватної компанії, орендна плата злетіла на 275% – аж до 2650 євро на місяць. Це спровокувало хвилю протестів спершу у Мадриді, а згодом у більш ніж півсотні інших міст.

Захмарні ціни на оренду й купівлю нерухомості давно стали для іспанців болючою темою номер один – і в соціальному, і в політичному плані. Вартість житла у великих містах Іспанії б'є рекорди головним чином через туристичний чинник. Здавати нерухомість приїжджим значно вигідніше, ніж місцевим жителям.

Протягом останніх років уряд Санчеса намагався вирішити цю проблему, але досяг лише половинчастих результатів з цілої низки причин.

Попит на короткострокову оренду та інвестиційну нерухомість постійно підігрівав ринок, тоді як темпи нового будівництва не встигали за потребами великих міст. До того ж реалізація житлових ініціатив в Іспанії часто буксує через розбіжності між центральною владою і регіонами, які мають власні повноваження у цій сфері та по-різному ставляться до регулювання ринку.

На тлі недавньої хвилі протестів уряд підготував два згадані укази – як спробу терміново перехопити ініціативу у протестувальників.

Хто проти кого

Іспанія – це парламентська конституційна монархія. Номінально главою держави є король, але вся повнота влади перебуває в руках парламенту і уряду.

Протягом восьми років уряд країни очолює лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес. У нинішньому скликанні його партія, а також партнер по коаліції, лівий блок Sumar, не мають більшості, але спираються на підтримку ззовні від регіональних сил і лівих союзників.

Їм протистоять праві – консервативна Народна партія (PP) на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо та ультраправа Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаля. Ці дві партії становлять опозицію в парламенті.

Згідно з опитуванням компанії 40dB , Народна партія може отримати 127-136 місць з 350 (31,8%). За нею з невеликим відставанням йдуть правлячі соціалісти з 116-127 місцями (30,9%), на третьому місці Vox – 51-61 мандат (17,3%).

Що ж до України, то за чинного уряду соціалістів Іспанія стабільно надає Києву близько 1 млрд євро військової допомоги на рік і прийняла майже 360 тисяч українців. Та при цьому Мадрид відмовляється надати чи продати боєприпаси для комплексів ППО Patriot, запас яких ще є в країні.

Народна партія також задекларувала у своїй програмі продовження політичної, фінансової, гуманітарної та оборонної підтримки України разом із санкціями проти РФ, орієнтуючись на координацію з ЄС і США.

Лідери правої опозиції: Альберто Нуньєс Фейхоо та Сантьяго Абаскаль (фото Getty Images)

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Натомість позиція ультраправої Vox залишається більш невизначеною. Партія не внесла тему України у свою передвиборчу програму, але критикує політику Брюсселя та неодноразово утримувалася під час голосувань у Європарламенті щодо посилення допомоги Києву.

Навіть попри те, що сумарно PP та Vox набирають менше половини голосів, специфіка іспанської виборчої системи дозволяє великим партіям отримувати більшу частку місць у Конгресі, ніж їхній загальнонаціональний відсоток підтримки.

Таким чином, Народна партія та Vox можуть отримати більшість та усунути Санчеса від влади. Якщо це станеться, у небуття піде останній помітний лівий уряд у Євросоюзі. Чому ж тоді прем'єр-міністр пішов на ризик, розпустивши парламент?

Мотиви Санчеса

Рішення прем'єра оголосити дострокові вибори, з одного боку, вимушене. З іншого – в ньому присутній холодний розрахунок.

По-перше, потрібен вихід із глухого кута в парламенті. Провал житлових декретів остаточно показав, що нинішній Конгрес депутатів втратив дієздатність. Оголошуючи вибори, Санчес фактично перетворив поразку в парламенті на аргумент, чому йому потрібен новий мандат довіри від народу.

"Щоб зробити більше, нам потрібно оновити підтримку людей. Нам потрібна значно ширша прогресивна більшість", – заявив він під час промови щодо розпуску парламенту.

Також соціалісти використовують карту побоювань перед ультраправими. Схожий сценарій Санчес розіграв у 2023 році. Тоді він теж оголосив дострокові вибори в ролі аутсайдера, коли опитування пророкували перемогу правим, але зумів мобілізувати виборців страхом перед коаліцією PP та Vox і втримати владу.

Крім того, стислі терміни кампанії (лише 54 дні) грають на руку соціалістам усередині лівого табору: менші і роздроблені ліві проєкти не встигають розкрутитися, що змушує виборців гуртуватися навколо партії Санчеса.

Педро Санчес на мітингу (фото Getty Images)

Що пішло не так

Попри великий досвід політичного виживання, цього разу Санчес зіткнувся зі значно більшими труднощами.

Ключова проблема – втома значної частини населення від восьми років правління соціалістів. Хоча за уряду Санчеса економіка Іспанії зростала непоганими темпами (за мірками ЄС), невирішені проблеми все ж впливають на рейтинги соціалістів. До цього слід додати низку корупційних скандалів, зокрема за участі дружини та брата Санчеса.

На цьому тлі опозиційні праві партії максимально використовують свої козирі. Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо поєднує антикорупційну риторику з пошуком голосів у центрі та серед розчарованих виборців Соціалістичної партії. У житловому питанні PP робить ставку на нове будівництво та податкові стимули для молоді.

Своєю чергою, Сантьяго Абаскаль і Vox працюють із правішим електоратом під гаслами дерегуляції, пільг для покупців житла й пріоритету громадян Іспанії в житловій політиці, а також роблять ставку на антиміграційну риторику.

Інтрига голосування

Перемога правих не виглядає на сто відсотків невідворотною. Але і соціалістам потрібно викластися до межі можливого, щоб утримати владу.

Молодший союзник соціалістів – лівий альянс "Широкий фронт" (сформований навколо сил, які раніше входили до блоку Sumar) – ризикує набрати значно менше, ніж на минулих виборах. Опитування дає йому трохи більше 5% голосів або близько 10 місць порівняно з 31 мандатом у Sumar у поточному скликанні.

Частина малих та регіональних партій не зацікавлена в союзі з правими і могла б доєднатися до соціалістів. Але позиції окремих з них, зокрема каталонської Junts, також слабшають. Тож цих голосів може просто не вистачити, щоб перекрити потенційну більшість PP і Vox.

Висока явка в Іспанії традиційно грає на користь лівих. Виборці правих партій історично дисциплінованіші й стабільніше приходять на дільниці, тоді як лівий електорат чутливіший до мобілізації. Опитування 40dB фіксує високу загальну готовність іспанців голосувати – вищу, ніж у 2023 році, а майже 70% опитаних називають нинішню кампанію особливо важливою.

Отже, цього разу висока активність може супроводжуватися мобілізацією і серед виборців опозиції, тому самого лише зростання явки соціалістам може виявитися замало.

Зрештою, не виключений сценарій, коли в Іспанії знову постане уряд меншості. Але чи з Санчесом на чолі, чи без нього – вирішиться вже невдовзі.