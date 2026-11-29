Сегодня, 29 ноября, в Испании проходят досрочные парламентские выборы. На них определится, сохранит ли власть Социалистическая партия во главе с Педро Санчесом. Почему на этот раз социалисты в слабой позиции, каковы шансы на приход к власти ультраправых и что это означает для Украины – в материале РБК-Украина.
Сегодня, 29 ноября, в Испании проходят досрочные парламентские выборы. На них определится, сохранит ли власть Социалистическая партия во главе с Педро Санчесом.
Почему на этот раз социалисты в слабой позиции, каковы шансы на приход к власти ультраправых и что это означает для Украины – в материале РБК-Украина.
Главное:
Почему раньше срока: Испания пошла на досрочные выборы из-за политического кризиса, вызванного проблемой дорогого жилья.
Мотивы Санчеса: Действующий премьер распустил парламент, чтобы получить новый мандат доверия и усилить свои позиции.
Тактика оппозиции: Правые партии используют усталость от 8-летнего правления социалистов и коррупционные скандалы в окружении Санчеса.
Сохранение неопределенности: Сейчас ни один из лагерей не имеет существенного преимущества, но у оппозиции шансы на успех выше.
По графику очередные выборы в парламент Испании должны были состояться только в следующем году. Но действующий глава правительства Педро Санчес решил не ждать и объявил досрочное волеизъявление.
Толчком к этому стал внутриполитический кризис. Конгресс депутатов – нижняя палата испанского парламента – не утвердил два правительственных декрета относительно жилищной политики. Социалисты вместе со своими партнерами по коалиции подготовили эти акты на фоне общественного возмущения, которое вспыхнуло после выселения 87-летней жительницы Мадрида из-за неуплаты аренды.
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Речь идет об истории Марикармен Абаскаль. Пожилой женщине пришлось покинуть жилье, в котором она прожила семь десятилетий. После того как дом перешел в собственность частной компании, арендная плата взлетела на 275% – до 2650 евро в месяц. Это спровоцировало волну протестов сначала в Мадриде, а затем в более чем полусотне других городов.
Заоблачные цены на аренду и покупку недвижимости давно стали для испанцев болезненной темой номер один – и в социальном, и в политическом плане. Стоимость жилья в крупных городах Испании бьет рекорды главным образом из-за туристического фактора. Сдавать недвижимость приезжим значительно выгоднее, чем местным жителям.
В течение последних лет правительство Санчеса пыталось решить эту проблему, но добилось лишь половинчатых результатов по целому ряду причин.
Спрос на краткосрочную аренду и инвестиционную недвижимость постоянно подогревал рынок, тогда как темпы нового строительства не успевали за потребностями крупных городов. К тому же реализация жилищных инициатив в Испании часто буксует из-за разногласий между центральной властью и регионами, которые имеют собственные полномочия в этой сфере и по-разному относятся к регулированию рынка.
На фоне недавней волны протестов правительство подготовило два упомянутых указа – как попытку срочно перехватить инициативу у протестующих.
Испания – это парламентская конституционная монархия. Номинально главой государства является король, но вся полнота власти находится в руках парламента и правительства.
На протяжении восьми лет правительство страны возглавляет лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. В нынешнем созыве его партия, а также партнер по коалиции, левый блок Sumar, не имеют большинства, но опираются на поддержку извне со стороны региональных сил и левых союзников.
Им противостоят правые – консервативная Народная партия (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и ультраправая Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаля. Эти две партии составляют оппозицию в парламенте.
Согласно опросу компании 40dB, Народная партия может получить 127-136 мест из 350 (31,8%). За ней с небольшим отставанием идут правящие социалисты со 116-127 местами (30,9%), на третьем месте Vox – 51-61 мандат (17,3%).
Что же касается Украины, то при действующем правительстве социалистов Испания стабильно предоставляет Киеву около 1 млрд евро военной помощи в год и приняла почти 360 тысяч украинцев. Но при этом Мадрид отказывается предоставить или продать боеприпасы для комплексов ПВО Patriot, запас которых еще есть в стране.
Народная партия также задекларировала в своей программе продолжение политической, финансовой, гуманитарной и оборонной поддержки Украины вместе с санкциями против РФ, ориентируясь на координацию с ЕС и США.
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В то же время позиция ультраправой Vox остается более неопределенной. Партия не внесла тему Украины в свою предвыборную программу, но критикует политику Брюсселя и неоднократно воздерживалась во время голосований в Европарламенте относительно усиления помощи Киеву.
Даже несмотря на то, что суммарно PP и Vox набирают меньше половины голосов, специфика испанской избирательной системы позволяет крупным партиям получать большую долю мест в Конгрессе, чем их общенациональный процент поддержки.
Таким образом, Народная партия и Vox могут получить большинство и отстранить Санчеса от власти. Если это произойдет, в небытие уйдет последнее заметное левое правительство в Евросоюзе. Почему же тогда премьер-министр пошел на риск, распустив парламент?
Решение премьера объявить досрочные выборы, с одной стороны, вынужденное. С другой – в нем присутствует холодный расчет.
Во-первых, нужен выход из тупика в парламенте. Провал жилищных декретов окончательно показал, что нынешний Конгресс депутатов потерял дееспособность. Объявляя выборы, Санчес фактически превратил поражение в парламенте в аргумент, почему ему нужен новый мандат доверия от народа.
"Чтобы сделать больше, нам нужно обновить поддержку людей. Нам нужно значительно более широкое прогрессивное большинство", – заявил он во время речи относительно роспуска парламента.
Также социалисты используют карту опасений перед ультраправыми. Похожий сценарий Санчес разыграл в 2023 году. Тогда он тоже объявил досрочные выборы в роли аутсайдера, когда опросы предсказывали победу правым, но сумел мобилизовать избирателей страхом перед коалицией PP и Vox и удержать власть.
Кроме того, сжатые сроки кампании (всего 54 дня) играют на руку социалистам внутри левого лагеря: меньшие и раздробленные левые проекты не успевают раскрутиться, что заставляет избирателей сплачиваться вокруг партии Санчеса.
Несмотря на большой опыт политического выживания, на этот раз Санчес столкнулся со значительно большими трудностями.
Ключевая проблема – усталость значительной части населения от восьми лет правления социалистов. Хотя при правительстве Санчеса экономика Испании росла неплохими темпами (по меркам ЕС), нерешенные проблемы все же влияют на рейтинги социалистов. К этому следует добавить ряд коррупционных скандалов, в частности с участием жены и брата Санчеса.
На этом фоне оппозиционные правые партии максимально используют свои козыри. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо сочетает антикоррупционную риторику с поиском голосов в центре и среди разочарованных избирателей Социалистической партии. В жилищном вопросе PP делает ставку на новое строительство и налоговые стимулы для молодежи.
В свою очередь, Сантьяго Абаскаль и Vox работают с более правым электоратом под лозунгами дерегуляции, льгот для покупателей жилья и приоритета граждан Испании в жилищной политике, а также делают ставку на антимиграционную риторику.
Победа правых не выглядит на сто процентов неизбежной. Но и социалистам нужно выложиться до предела возможного, чтобы удержать власть.
Младший союзник социалистов – левый альянс "Широкий фронт" (сформированный вокруг сил, которые ранее входили в блок Sumar) – рискует набрать значительно меньше, чем на прошлых выборах. Опрос дает ему чуть более 5% голосов или около 10 мест по сравнению с 31 мандатом у Sumar в текущем созыве.
Часть малых и региональных партий не заинтересована в союзе с правыми и могла бы присоединиться к социалистам. Но позиции отдельных из них, в частности каталонской Junts, также ослабевают. Поэтому этих голосов может просто не хватить, чтобы перекрыть потенциальное большинство PP и Vox.
Высокая явка в Испании традиционно играет в пользу левых. Избиратели правых партий исторически дисциплинированнее и стабильнее приходят на участки, тогда как левый электорат более чувствителен к мобилизации. Опрос 40dB фиксирует высокую общую готовность испанцев голосовать – выше, чем в 2023 году, а почти 70% опрошенных называют нынешнюю кампанию особенно важной.
Следовательно, на этот раз высокая активность может сопровождаться мобилизацией и среди избирателей оппозиции, поэтому одного лишь роста явки социалистам может оказаться мало.
В конце концов, не исключен сценарий, когда в Испании снова возникнет правительство меньшинства. Но с Санчесом во главе или без него – решится уже вскоре.
Премьер-министр Педро Санчес распустил парламент после того, как депутаты провалили два правительственных декрета относительно жилищной политики. Их подготовили на фоне массовых протестов из-за высоких цен на жилье, которые вспыхнули после выселения 87-летней жительницы Мадрида.
Согласно опросу 40dB, первое место занимает консервативная Народная партия (PP) с результатом 31,8% (127-136 мест). За ней идут правящие социалисты (PSOE) Педро Санчеса с 30,9% (116-127 мандатов), а тройку лидеров замыкает ультраправая Vox с 17,3% (51-61 место).
Народная партия и ультраправая Vox имеют высокие шансы сформировать коалиционное большинство. Особенности испанской избирательной системы позволяют крупным партиям получить более половины мандатов в Конгрессе, даже если суммарно за них проголосует менее 50% избирателей.
И действующие социалисты, и оппозиционная Народная партия поддерживают помощь Украине и санкции против РФ. Однако в случае коалиции PP с ультраправой Vox возможны споры, поскольку Vox критикует ЕС и неоднократно воздерживалась в Европарламенте во время голосований за поддержку Киева.