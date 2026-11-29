Главное:

Почему раньше срока: Испания пошла на досрочные выборы из-за политического кризиса, вызванного проблемой дорогого жилья.

Мотивы Санчеса: Действующий премьер распустил парламент, чтобы получить новый мандат доверия и усилить свои позиции.

Тактика оппозиции: Правые партии используют усталость от 8-летнего правления социалистов и коррупционные скандалы в окружении Санчеса.

Сохранение неопределенности: Сейчас ни один из лагерей не имеет существенного преимущества, но у оппозиции шансы на успех выше.

По графику очередные выборы в парламент Испании должны были состояться только в следующем году. Но действующий глава правительства Педро Санчес решил не ждать и объявил досрочное волеизъявление.

Толчком к этому стал внутриполитический кризис. Конгресс депутатов – нижняя палата испанского парламента – не утвердил два правительственных декрета относительно жилищной политики. Социалисты вместе со своими партнерами по коалиции подготовили эти акты на фоне общественного возмущения, которое вспыхнуло после выселения 87-летней жительницы Мадрида из-за неуплаты аренды.

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Речь идет об истории Марикармен Абаскаль. Пожилой женщине пришлось покинуть жилье, в котором она прожила семь десятилетий. После того как дом перешел в собственность частной компании, арендная плата взлетела на 275% – до 2650 евро в месяц. Это спровоцировало волну протестов сначала в Мадриде, а затем в более чем полусотне других городов.

Заоблачные цены на аренду и покупку недвижимости давно стали для испанцев болезненной темой номер один – и в социальном, и в политическом плане. Стоимость жилья в крупных городах Испании бьет рекорды главным образом из-за туристического фактора. Сдавать недвижимость приезжим значительно выгоднее, чем местным жителям.

В течение последних лет правительство Санчеса пыталось решить эту проблему, но добилось лишь половинчатых результатов по целому ряду причин.

Спрос на краткосрочную аренду и инвестиционную недвижимость постоянно подогревал рынок, тогда как темпы нового строительства не успевали за потребностями крупных городов. К тому же реализация жилищных инициатив в Испании часто буксует из-за разногласий между центральной властью и регионами, которые имеют собственные полномочия в этой сфере и по-разному относятся к регулированию рынка.

На фоне недавней волны протестов правительство подготовило два упомянутых указа – как попытку срочно перехватить инициативу у протестующих.

Кто против кого

Испания – это парламентская конституционная монархия. Номинально главой государства является король, но вся полнота власти находится в руках парламента и правительства.

На протяжении восьми лет правительство страны возглавляет лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. В нынешнем созыве его партия, а также партнер по коалиции, левый блок Sumar, не имеют большинства, но опираются на поддержку извне со стороны региональных сил и левых союзников.

Им противостоят правые – консервативная Народная партия (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и ультраправая Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаля. Эти две партии составляют оппозицию в парламенте.

Согласно опросу компании 40dB, Народная партия может получить 127-136 мест из 350 (31,8%). За ней с небольшим отставанием идут правящие социалисты со 116-127 местами (30,9%), на третьем месте Vox – 51-61 мандат (17,3%).

Что же касается Украины, то при действующем правительстве социалистов Испания стабильно предоставляет Киеву около 1 млрд евро военной помощи в год и приняла почти 360 тысяч украинцев. Но при этом Мадрид отказывается предоставить или продать боеприпасы для комплексов ПВО Patriot, запас которых еще есть в стране.

Народная партия также задекларировала в своей программе продолжение политической, финансовой, гуманитарной и оборонной поддержки Украины вместе с санкциями против РФ, ориентируясь на координацию с ЕС и США.

Лидеры правой оппозиции: Альберто Нуньес Фейхоо и Сантьяго Абаскаль (фото Getty Images)

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В то же время позиция ультраправой Vox остается более неопределенной. Партия не внесла тему Украины в свою предвыборную программу, но критикует политику Брюсселя и неоднократно воздерживалась во время голосований в Европарламенте относительно усиления помощи Киеву.

Даже несмотря на то, что суммарно PP и Vox набирают меньше половины голосов, специфика испанской избирательной системы позволяет крупным партиям получать большую долю мест в Конгрессе, чем их общенациональный процент поддержки.

Таким образом, Народная партия и Vox могут получить большинство и отстранить Санчеса от власти. Если это произойдет, в небытие уйдет последнее заметное левое правительство в Евросоюзе. Почему же тогда премьер-министр пошел на риск, распустив парламент?

Мотивы Санчеса

Решение премьера объявить досрочные выборы, с одной стороны, вынужденное. С другой – в нем присутствует холодный расчет.

Во-первых, нужен выход из тупика в парламенте. Провал жилищных декретов окончательно показал, что нынешний Конгресс депутатов потерял дееспособность. Объявляя выборы, Санчес фактически превратил поражение в парламенте в аргумент, почему ему нужен новый мандат доверия от народа.

"Чтобы сделать больше, нам нужно обновить поддержку людей. Нам нужно значительно более широкое прогрессивное большинство", – заявил он во время речи относительно роспуска парламента.

Также социалисты используют карту опасений перед ультраправыми. Похожий сценарий Санчес разыграл в 2023 году. Тогда он тоже объявил досрочные выборы в роли аутсайдера, когда опросы предсказывали победу правым, но сумел мобилизовать избирателей страхом перед коалицией PP и Vox и удержать власть.

Кроме того, сжатые сроки кампании (всего 54 дня) играют на руку социалистам внутри левого лагеря: меньшие и раздробленные левые проекты не успевают раскрутиться, что заставляет избирателей сплачиваться вокруг партии Санчеса.

Педро Санчес на митинге (фото Getty Images)

Что пошло не так

Несмотря на большой опыт политического выживания, на этот раз Санчес столкнулся со значительно большими трудностями.

Ключевая проблема – усталость значительной части населения от восьми лет правления социалистов. Хотя при правительстве Санчеса экономика Испании росла неплохими темпами (по меркам ЕС), нерешенные проблемы все же влияют на рейтинги социалистов. К этому следует добавить ряд коррупционных скандалов, в частности с участием жены и брата Санчеса.

На этом фоне оппозиционные правые партии максимально используют свои козыри. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо сочетает антикоррупционную риторику с поиском голосов в центре и среди разочарованных избирателей Социалистической партии. В жилищном вопросе PP делает ставку на новое строительство и налоговые стимулы для молодежи.

В свою очередь, Сантьяго Абаскаль и Vox работают с более правым электоратом под лозунгами дерегуляции, льгот для покупателей жилья и приоритета граждан Испании в жилищной политике, а также делают ставку на антимиграционную риторику.

Интрига голосования

Победа правых не выглядит на сто процентов неизбежной. Но и социалистам нужно выложиться до предела возможного, чтобы удержать власть.

Младший союзник социалистов – левый альянс "Широкий фронт" (сформированный вокруг сил, которые ранее входили в блок Sumar) – рискует набрать значительно меньше, чем на прошлых выборах. Опрос дает ему чуть более 5% голосов или около 10 мест по сравнению с 31 мандатом у Sumar в текущем созыве.

Часть малых и региональных партий не заинтересована в союзе с правыми и могла бы присоединиться к социалистам. Но позиции отдельных из них, в частности каталонской Junts, также ослабевают. Поэтому этих голосов может просто не хватить, чтобы перекрыть потенциальное большинство PP и Vox.

Высокая явка в Испании традиционно играет в пользу левых. Избиратели правых партий исторически дисциплинированнее и стабильнее приходят на участки, тогда как левый электорат более чувствителен к мобилизации. Опрос 40dB фиксирует высокую общую готовность испанцев голосовать – выше, чем в 2023 году, а почти 70% опрошенных называют нынешнюю кампанию особенно важной.

Следовательно, на этот раз высокая активность может сопровождаться мобилизацией и среди избирателей оппозиции, поэтому одного лишь роста явки социалистам может оказаться мало.

В конце концов, не исключен сценарий, когда в Испании снова возникнет правительство меньшинства. Но с Санчесом во главе или без него – решится уже вскоре.