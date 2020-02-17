Сотрудников предприятия в Днепре обвиняют в хищении более 6 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудники предприятия списывали пригодные трубы и продавали их

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех работников промышленного предприятия Днепра, которые обвиняются в хищении 6,8 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что обвинительный акт направлен по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

"По версии следствия, трое работников публичного акционерного общества, специализируется на производстве труб, с целью получения незаконных доходов определяли пригодные трубы как некачественные и реализовывали их субъектам хозяйствования, а полученные средства распределяли между собой. В результате предприятию нанесен ущерб более чем 6,8 млн гривен", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на потребности структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога". Всего "Укрзализныце" был нанесен ущерб на сумму почти 600 тысяч гривен.

Также сообщалось, что бывшего чиновника Ровенской ОГА подозревают в растрате 1,6 млн гривен государственных средств. Чиновник внес в акты выполненных работ по строительству данные, которые не соответствуют сметным документам.