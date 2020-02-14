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Экс-чиновнику Ровенской ОГА сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн гривен

Новости » Общество     14.02.2020 - 18:39
Экс-чиновнику Ровенской ОГА сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший чиновник внес в акты выполненных работ по строительству данные, которые не соответствуют сметным документам

Прокуратура Ровенской области сообщила о подозрении бывшему чиновнику Ровенской областной государственной администрации в растрате 1,6 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что чиновник в 2017 году занимал должность, в полномочия которой входило проведение технического надзора и контроля за осуществлением строительства.

"Экс-чиновник не проверил соответствие фактически выполненных работ подрядчиком в одном с объектов коммунальной собственности города Ровно, безосновательно согласовал и подписал соответствующие акты, в которых стоимость проведенных работ не отвечала сметной документации и требованиям строительных норм", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Бывшему должностному лицу ОГА сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожском горсовете разоблачили хищение около 1,2 млн гривен. Руководитель департамента ЖКХ присвоил средства при реконструкции систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов Запорожья.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Коростышева (Житомирская область) Ивана Кохана, который нанес ущерб госбюджету в 806 тысяч гривен.

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Новости Украины ГПУРовенская областьрастрата
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