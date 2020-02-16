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СБУ разоблачила растрату госсредств "Укрзализныци" на 600 тысяч гривен

Новости » Общество     16.02.2020 - 18:31
СБУ разоблачила растрату госсредств "Укрзализныци" на 600 тысяч гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на потребности "Одесской железной дороги"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на потребности структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Установлено, что руководитель подрядного предприятия при заключении договора искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. Сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

В СБУ отмечают, что эта сделками нанесла ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тысяч гривен. Сейчас директору подрядного предприятия предъявлено подозрение.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен общества. Оперативники СБУ установили, что бывший руководитель регионального филиала "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

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