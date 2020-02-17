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Працівників підприємства в Дніпрі звинувачують у розкраданні понад 6 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 12:59
Працівників підприємства в Дніпрі звинувачують у розкраданні понад 6 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітники підприємства списували придатні труби і продавали їх

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників промислового підприємства Дніпра, які звинувачуються в розкраданні 6,8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлений ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

"За версією слідства, троє працівників публічного акціонерного товариства, спеціалізується на виробництві труб, з метою одержання незаконних доходів визначали придатні труби неякісні і реалізовували їх суб'єктам господарювання, а отримані кошти розподіляли між собою. В результаті підприємству завдано збитків більше ніж 6,8 млн гривень", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця". Всього "Укрзалізниці" було завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що колишнього чиновника Рівненської ОДА підозрюють в розтраті 1,6 млн гривень державних коштів. Чиновник вніс до актів виконаних робіт по будівництву дані, які не відповідають кошторисними документами.

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