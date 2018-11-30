Сотрудники ОПЗ готовятся к забастовке

Трудовой коллектив ОПЗ требует личной встречи с премьером
Сотрудники Одесского припортового завода готовы к забастовке и готовы к "действенной защите своих прав и интересов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Южненского горсовета к премьер-министру Владимиру Гройсману.
Трудовой коллектив ОПЗ требует личной встречи с премьером.
"На взрывоопасном предприятии сложилась ситуация, которая угрожает экологии и жизни целого региона", - говорится в письме.
В свою очередь, депутаты Южненского горсовета требуют вернуть ОПЗ переплату налога на прибыль в размере 489,8 миллионов гривен.
Также они настаивают на предоставлении заводу стабилизационного кредита на три года в размере не менее 0,5 миллиарда гривен для погашения задолженности по зарплате и энергоносителям.
В обращении идет речь о необходимости завершения приватизации ОПЗ, которая длится уже 25 лет.
"На ОПЗ критическая ситуация. Люди массово увольняются. Задолженность по зарплате уже полтора месяца", - рассказали РБК-Украина в профсоюзе завода.
Фото: обращение Южненского горсовета к премьер-министру Владимиру Гройсману (РБК-Украина)
Ранее РБК-Украина писало, что Одесский припортовый завод простаивает из-за проблем с документами оманской компании ETFX UK Group, которая победила в конкурсе на новый давальческий контракт с заводом.
Напомним, летом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что ОПЗ будут продавать по новым правилам.
Отметим, в октябре Хозяйственный суд Одесской области обязал ОПЗ выплатить "Укртрансгазу" задолженность за балансировку природного газа за июнь 2016 года в размере 440 млн гривен.