Сотрудники ОПЗ готовятся к забастовке

Фото: ОПЗ (РБК-Украина)

Трудовой коллектив ОПЗ требует личной встречи с премьером

Сотрудники Одесского припортового завода готовы к забастовке и готовы к "действенной защите своих прав и интересов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Южненского горсовета к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Трудовой коллектив ОПЗ требует личной встречи с премьером.

"На взрывоопасном предприятии сложилась ситуация, которая угрожает экологии и жизни целого региона", - говорится в письме.

В свою очередь, депутаты Южненского горсовета требуют вернуть ОПЗ переплату налога на прибыль в размере 489,8 миллионов гривен.

Также они настаивают на предоставлении заводу стабилизационного кредита на три года в размере не менее 0,5 миллиарда гривен для погашения задолженности по зарплате и энергоносителям.

В обращении идет речь о необходимости завершения приватизации ОПЗ, которая длится уже 25 лет.

"На ОПЗ критическая ситуация. Люди массово увольняются. Задолженность по зарплате уже полтора месяца", - рассказали РБК-Украина в профсоюзе завода.

Фото: обращение Южненского горсовета к премьер-министру Владимиру Гройсману (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина писало, что Одесский припортовый завод простаивает из-за проблем с документами оманской компании ETFX UK Group, которая победила в конкурсе на новый давальческий контракт с заводом.

Напомним, летом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что ОПЗ будут продавать по новым правилам.

Отметим, в октябре Хозяйственный суд Одесской области обязал ОПЗ выплатить "Укртрансгазу" задолженность за балансировку природного газа за июнь 2016 года в размере 440 млн гривен.