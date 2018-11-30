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Співробітники ОПЗ готуються до страйку

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 13:51
Співробітники ОПЗ готуються до страйку
Фото: ОПЗ (РБК-Україна)

Трудовий колектив ОПЗ вимагає особистої зустрічі з прем'єром

Співробітники Одеського припортового заводу готові страйкувати і готові до "дієвого захисту своїх прав та інтересів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Южненської міськради до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Трудовий колектив ОПЗ вимагає особистої зустрічі з прем'єром.

"На вибухонебезпечному підприємстві склалася ситуація, яка загрожує екології і життю цілого регіону", - йдеться в листі.

У свою чергу, депутати Южненської міськради вимагають повернути ОПЗ переплату податку на прибуток у розмірі 489,8 мільйонів гривень.

Також вони наполягають на наданні заводу стабілізаційного кредиту на три роки в розмірі не менше 0,5 мільярда гривень для погашення заборгованості по зарплаті та енергоносіях.

У зверненні йдеться про необхідність завершення приватизації ОПЗ, яка триває вже 25 років.

"На ОПЗ критична ситуація. Люди масово звільняються. Заборгованість по зарплаті вже півтора місяці", - розповіли РБК-Україна в профспілці заводу.

 

Фото: звернення Южненської міськради до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна писало, що Одеський припортовий завод простоює через проблеми з документами оманської компанії ETFX UK Group, яка перемогла в конкурсі на новий давальницький контракт з заводом.

Нагадаємо, влітку в. про. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що ОПЗ продаватимуть за новими правилами.

Зазначимо, в жовтні Господарський суд Одеської області зобов'язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу" заборгованість за балансування природного газу за червень 2016 року в розмірі 440 млн гривень.

 

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