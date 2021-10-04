Сотрудники Facebook не могут работать из-за сбоя, - NYT

Внутренние программы для коммуникации сотрудников компании Facebook не работают из-за глобального сбоя. Так, полноценная работа компании над возобновлением работы ресурсов Facebook заблокирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста американского издания The New York Times Райана Мака .

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу", - написал журналист на странице в Twitter.

Это означает, что в настоящее время компания Facebook не может работать над ликвидацией сбоя в работе соцсетей.