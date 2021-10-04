Працівники Facebook не можуть працювати через збій, - NYT

Внутрішні програми для комунікації співробітників компанії Facebook не працюють через глобальний збій. Так, повноцінна робота компанії над відновленням роботи ресурсів Facebook заблокована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста американського видання The New York Times Райана Мака .

"Не працюють не тільки сервіси і застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включно з Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу", - написав журналіст на сторінці у Twitter.

Це означає, що наразі компанія Facebook не може працювати над ліквідацією збою в роботі соцмереж.