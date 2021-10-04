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Названа возможная причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

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Понедельник 04 октября 2021 21:29
Названа возможная причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp Фото: глобальный сбой в соцсетях - названа возможная причина (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. При этом эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты по безопасности, отслеживающие ситуацию со сбоем в соцсетях, заявили, что отключение могло быть вызвано ошибкой конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки, отмечает агентство. При этом специалисты не исключают возможность саботажа со стороны провайдеров.

Эксперты считают менее вероятным взлом социальных сетей. Однако они допускают, что сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что такая операция потребует либо координации между могущественными преступными группировками, либо очень инновационной техники.

Журналист Independent Брайан Кребс в свою очередь заявил, что записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Напомним, со списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.

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