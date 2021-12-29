Сотрудники благотворительной организации погибли в результате обстрела военными в Мьянме

Международная группа по оказанию помощи "Спасите детей" оказывала помощь мирным жителям Мьянмы, которые спасаются от преследований военных, захвативших власть в стране. Два сотрудника организации оказались в числе погибших на шоссе деревни Мо Со, где на днях военные обстреляли и подожгли автомобили с людьми. В числе жертв были женщины и дети.

Вначале организация заявила, что сотрудники пропали без вести после обстрела. Во вторник стало известно, что двое мужчин погибли.

"Военные вынудили людей покинуть свои машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", - говорится в заявлении организации.

Там добавили, что оба мужчин были молодыми отцами.

По последним данным, в тот день военные убили 35 человек, в числе которых женщины и дети. Люди на автомобилях направлялись в лагерь для беженцев.