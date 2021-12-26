ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

Новина українською →
Мьянма, Воскресенье 26 декабря 2021 01:49
Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей Фото: военные Мьянмы напали на деревню (twitter.com/dokuz8haber)
Автор: Наталья Скороход

Военные Мьянмы напали на деревню Мо Со недалеко от поселения Хпрусо в провинции Кая. В результате погибли десяти мирных жителей, в числе которых женщин и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Военные Мьянмы окружили деревню Мо Со, обстреляли мирных жителей и подожгли их тела. В результате более 30 человек погибли, включая детей и женщин.

В соцсетях появились фотографии, на которых видны обугленные тела погибших. Более 30 человек сгорели в трех автомобилях.

Люди скрывались в этом районе, бежав от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы. Люди были убиты после того, как были арестованы войсками, когда направлялись в лагерь беженцев в западной части городка.

Международная группа по оказанию помощи "Спасите детей" заявила, что двое из ее сотрудников были вовлечены в инцидент и пропали без вести.

"Мы ужасаемся насилию, совершаемому против ни в чем не повинных мирных жителей и наших сотрудников, которые являются преданными гуманистами, оказывая поддержку миллионам нуждающихся детей по всей Мьянме. Расследование характера инцидента продолжается, но нападения на сотрудников гуманитарных организаций недопустимы" , - заявили в организации.

Свидетель, беседовавший с AP, рассказал, что останки людей были сожжены до неузнаваемости, а также была обнаружена детская и женская одежда, медикаменты и продукты питания.

"Перед поджогом тела были связаны веревками", - сказал свидетель.

Напомним, что жители Мьянмы массово бегут в Таиланд, спасаясь от военных. В основном это коренные народы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мьянма
NEWS
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад