Співробітники благодійної організації загинули в результаті обстрілу військовими в М'янмі

Міжнародна група з надання допомоги "Врятуйте дітей" надавала допомогу мирним жителям М'янми, які рятуються від переслідувань військових, які захопили владу в країні. Два співробітники організації опинилися в числі загиблих на шосе села Мо Со, де днями військові обстріляли та підпалили автомобілі з людьми. Серед жертв були жінки та діти.

Спочатку організація заявила, що співробітники пропали безвісти після обстрілу. У вівторок стало відомо, що двоє чоловіків загинули.

"Військові змусили людей покинути свої машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", - йдеться в заяві організації.

Там додали, що обидва чоловіки були молодими батьками.

За останніми даними, того дня військові вбили 35 осіб, серед яких жінки та діти. Люди на автомобілях прямували в табір для біженців.