Сотрудники Apple используют Android для создания тайных профсоюзов

Компания Apple насчитывает более 500 официальных магазинов, а также более 270 на территории США. В Apple Store работают около 65 тысяч человек.

Как отмечает Комиссия по ценным бумагам и биржам, продажи через магазины и сайт в 2021 году составили 36% от общего дохода Apple. Впрочем, как утверждают сотрудники, несмотря на большие цифры дохода - это никак не отразилось на их зарплате (от 17 до 30 долларов за час). После того как компания пошла на уступки - работники заявили, что прибавка все так же не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и ценам на жилье.

Сотрудники двух магазинов Apple начали формировать заявку в Национальный совет по трудовым отношениям. Более того, работники еще шести торговых точек уже начали объединяться в профсоюзы.

Как сообщил изданию один из сотрудников, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке и утверждало, что вступление в профсоюзы повлечет за собой лишь понижение зарплаты.