Співробітник посольства США в Києві чув розмову між Трампом і Сондлендом про розслідуваннях, - AP

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Другим дипломатом, який почув телефонний розмова, була Сурія Джаянті

Співробітник посольства Сполучених Штатів в Києві чув телефонну розмову між президентом Дональдом Трампом і послом США в Європейському союзі, в якому обговорювалася необхідність проведення Україною "розслідувань". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як наголошується, телефонна розмова Трампа з Гордоном Сондлендом, який відбувся 26 липня - на наступний день після дзвінка Трампа президенту Володимиру Зеленському, вперше спливло в показаннях тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Тейлор повідомив, що його помічник почув телефонну розмову, в якій Трамп запитав Сондленда про "розслідуваннях". На що отримав відповідь, що Україна готова "йти вперед".

За даними джерела видання, другим дипломатом, який почув телефонний розмова, була Сурія Джаянті - співробітник американської дипломатичної місії в Києві.

Трамп заявляє, що не пам'ятає про телефонній розмові 26 липня.

"Ні, зовсім ні, навіть трохи", - сказав американський президент.

Показання дипломатів, які стали прямими свідками розмови Трампа з Сондлендом, можуть стати відсутньою ланкою для пред'явлення звинувачень Трампу.

Нагадаємо, в Конгресі США почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Сеодня доповідали голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

Відзначимо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.