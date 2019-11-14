Трамп в видеообращении к американцам назвал импичмент мошенничеством

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп записал видеообращение на фоне публичных слушаний в Конгрессе касательно импичмента

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американцам, в котором назвал расследование в рамках импичмента мошенничеством. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что Трамп записал видеообращение на фоне публичных слушаний в Конгрессе касательно процедуры импичмента.

"То, что сейчас происходит, это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, - они хотят забрать все", - заявил Трамп в обращении, которое опубликовал Белый дом в Twitter.

Трамп также заявил, что борется с коррупцией и не даст демократам себя остановить.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы побороть коррупцию, и именно это я сейчас и делаю. Теперь вы видите, почему нам это необходимо сделать... Они (демократы, - ред.) пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", - сказал он.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Ранее Трамп заявил, что сегодня опубликует стенограмму апрельского разговора с Зеленским. Судя по свидетельствам в Конгрессе, во время этой беседы Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении Джо Байдена.

Также американский лидер заявлял, что в Турции находятся 4 миллиона беженцев из Сирии и Брюссель должен начать сотрудничество по этому вопросу, иначе они могут оказаться на территории ЕС.