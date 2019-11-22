Співробітник ФБР міг втручатися у розслідування Мюллера, - CNN

Ілюстративне фото (FBI.gov)

Агент ФБР міг змінити документ про дозвіл на стеження за виборчим штабом Трампа

Співробітник американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) міг втручатися у розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, неназваний співробітник ФБР міг внести зміни до документу, що стосується судового дозволу на стеження за радником виборчого штабу Дональда Трампа. Відомо, що агент не є високопоставленим співробітником ФБР, але міг працювати під керівництвом екс-заступника помічника директор ФБР Пітера Строка.

Зазначається, що інформація про зміни в документі розслідування внесуть до звіту генерального інспектора Мін'юсту США Майкла Хорровіца, який повинні опублікувати на початку грудня. Поки не відомо, чи вплинули зміни в документі на перебіг розслідування Мюллера.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що 9 грудня генеральний інспектор Міністерства юстиції США оприлюднить звіт щодо первинних джерел розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року.

Також РБК-Україна писало, що у Конгресі США розслідують можливі неправдиві свідчення президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках розслідування російського втручання в американські вибори. Демократи Палати представників хочуть отримати "секретні" матеріали розслідування Мюллера.