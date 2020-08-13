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Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста

Минск, Четверг 13 августа 2020 16:59
Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Заявление об увольнении написал заместитель начальника юридического управления администрации

В Беларуси в знак протеста написал заявление об увольнении начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента Александра Лукашенко Артем Проскалович. Он попросил уволить его по согласию сторон.

Об этом Проскалович сообщил в Instagram.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.

Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста

Отметим, в Беларуси вспыхнули массовые протесты 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. При этом оппозиционные кандидаты подали жалобу на результаты выборов. При этом в ходе протестов происходят столкновения между силовиками и демонстрантами. По данным МВД Беларуси, с начала протестов были задержаны около 6 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси проходят массовые акции солидарности, а также забастовки на предприятиях.

Также сообщалось, что глава одной из участковых комиссий в Витебске признал, что им пришлось переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко, хотя изначально на нем победу одерживала Светлана Тихановская.

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