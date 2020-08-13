Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Заяву про звільнення написав заступник начальника юридичного управління адміністрації

У Білорусі в знак протесту написав заяву про звільнення начальника управління законодавства у правоохоронних та військовій сферах головного державно-правового управління адміністрації президента Олександра Лукашенка Артем Проскалович. Він попросив звільнити його за згодою сторін.

Про це Проскалович повідомив в Instagram.

"Більше не вважаю можливим бути юристом на державній службі", - написав Проскалович.

Відзначимо, в Білорусі спалахнули масові протести 9 серпня після виборів президента. За попередніми даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. При цьому опозиційні кандидати подали скаргу на результати виборів. При цьому в ході протестів відбуваються зіткнення між силовиками і демонстрантами. За даними МВС Білорусі, з початку протестів були затримані близько 6 тисяч чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі проходять масові акції солідарності, а також страйки на підприємствах.

Також повідомлялося, що глава однієї з дільничних комісій у Вітебську визнав, що їм довелося переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка, хоча спочатку на ньому перемогу здобула Світлана Тіхановська.