Сотрудничество Турции с РФ и США не принесло должных результатов, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган высказался о ситуации в зоне безопасности на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашения и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки не принесли должных результатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что высказался Эрдоган о ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - сказал Эрдоган.

Напомним, Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии. Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей". Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы на глубине 10 км.

Как сообщало РБК-Украина, США возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что 1 ноября, турецкие и российские военные начали совместное патрулирования вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.