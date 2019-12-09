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Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:08
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган висловився про ситуацію в зоні безпеки на півночі Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що угоди і з Росією, і з Сполученими Штатами Америки не призвели до належних результатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Ердоган висловився про ситуацію в зоні безпеки на півночі Сирії.

"На жаль, угоди і з Росією, і з США поки не приводять до очікуваних результатів", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Рада національної безпеки Туреччини відновила військову операцію на півночі Сирії. Як зазначається, операція буде продовжуватися, поки не досягне своїх цілей". Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону на глибині 10 км.

Як повідомляло РБК-Україна, США відновили на території Сирії антитерористичну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава". Зокрема, 22 листопада американські військові провели масштабну операцію проти бойовиків ИГІЛ в провінції Дейр-ез-Зор.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада, турецькі і російські військові почали спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії.

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