Сотрудничавших с военными США афганцев вывезут в третьи страны, - Псаки

США вывезут до окончания вывода своих войск афганцев , которые оказывали помощь американским военным, в третьи страны. Процесс оформления им иммиграционных виз уже начат.

Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

"Они будут перевезены в места за пределами Афганистана до того, как мы завершим вывод войск в начале сентября", - сказала она.

Псаки подчеркнула, что из соображений безопасности информация о странах, куда планируется вывозить афганцев, раскрыта не будет.

Она добавила, что процесс выдачи иммиграционных виз. Данные о количестве граждан Афганистана, которым планируется выдать такие документы раскрывать не будут.