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США эвакуируют афганцев, оказывавших помощь американским военным, до вывода своих войск

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Вашингтон, Четверг 24 июня 2021 20:05
США эвакуируют афганцев, оказывавших помощь американским военным, до вывода своих войск Фото: США эвакуируют помогавших американским военным афганцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США эвакуируют группу афганцев, оказывавшую помощь американским военным, до вывода войск из страны. Целью этого шага является предоставление им возможности получить иммиграционную американскую визу в безопасном месте.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Мы определили группу заявителей на получение специальной иммиграционной визы, работавших переводчиками, они будут перемещены из Афганистана до окончания вывода войск", - цитирует издание своего собеседника.

Источник агентства не уточнил ни число афганцев, которых планируется эвакуировать, ни место, куда их переправят. Он только отметил, что это будет безопасное место, где они смогут завершить процесс оформления иммиграционных американских виз.

Напомним, Польша начала вывод своего военного контингента из Афганистана в рамках миссии НАТО. В ночь на 24 июня в страну вернутся первые польские военные.

Отметим, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, Соединенные Штаты вывели более половины своих войск из Афганистана.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан военные
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