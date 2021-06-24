США эвакуируют афганцев, оказывавших помощь американским военным, до вывода своих войск

США эвакуируют группу афганцев, оказывавшую помощь американским военным, до вывода войск из страны. Целью этого шага является предоставление им возможности получить иммиграционную американскую визу в безопасном месте.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Мы определили группу заявителей на получение специальной иммиграционной визы, работавших переводчиками, они будут перемещены из Афганистана до окончания вывода войск", - цитирует издание своего собеседника.

Источник агентства не уточнил ни число афганцев, которых планируется эвакуировать, ни место, куда их переправят. Он только отметил, что это будет безопасное место, где они смогут завершить процесс оформления иммиграционных американских виз.