Афганців, які співпрацювали з військовими США, вивезуть у треті країни, - Псакі

США вивезуть до закінчення виведення своїх військ афганців , які надавали допомогу американським військовим, в треті країни. Процес оформлення ним імміграційних віз вже розпочато.

Про це в ході брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі .

"Вони будуть перевезені в місця за межами Афганістану до того, як ми завершимо виведення військ на початку вересня", - сказала вона.

Псакі підкреслила, що з міркувань безпеки Інформація про країни, куди планується вивозити афганців, розкрита не буде.

Вона додала, що процес видачі імміграційних віз. Дані про кількість громадян Афганістану, яким планується видати такі документи розкривати не будуть.