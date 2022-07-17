Сотрудничал с россиянами. В ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований .

"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества работающего сотрудника СБУ с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Кроме того, экс-начальник регионального управления СБУ участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - рассказали в ГБР.