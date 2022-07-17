ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сотрудничал с россиянами. В ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 июля 2022 10:30
Сотрудничал с россиянами. В ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму Фото: в ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители в ходе операции задержали действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества работающего сотрудника СБУ с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Кроме того, экс-начальник регионального управления СБУ участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - рассказали в ГБР.

В ГБР отмечают, что против него собрано достаточное количество доказательств для сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Напомним, ранее мы писали, что, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Также, по данным источников, Кулинич на момент задержания был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Как известно, на фоне масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов из-за вторжения России президент Украины Владимир Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины госизмена ГБР предательство Задержание
NEWS
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года