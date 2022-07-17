Співпрацював з росіянами. У ДБР розповіли подробиці затримання екс-голови СБУ в Криму

Правоохоронці в ході операції затримали діючого співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань .

"У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці працюючого співробітника СБУ з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, була задокументована передача їм інформації, що становить державну таємницю.

Крім того, екс-начальник регіонального управління СБУ брав участь у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

"Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави", - розповіли в ДБР.