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У сотню разів більше, ніж у ЦНАПах: скільки людей оновили дані у "Резерв+"

Фото: скільки людей оновили дані у "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше 415 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Як розповів Арахамія: 

  • 2944 військовозобов'язаних оновили дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП); 
  • 3703 - у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП); 
  • 415094 - у застосунку "Резерв+". 

Він додав, що у застосунок також планують додати QR код, який стане заміною необхідності носити з собою військовий квиток. 

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день

"Але наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу", - додав Лазуткін. 

Мобілізація в Україні

18 травня було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного. Він доступний через вищезгаданий застосунок "Резерв+". Додатком можуть скористатись чоловіки віком від 18 до 60 років для уточнення своїх даних відповідно до оновленого закону про мобілізацію

 Детальніше про застосунок - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ЦПАУМобілізація в Україні