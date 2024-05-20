В сотню раз больше, чем в ЦПАУ: сколько людей обновили данные в "Резерв+"

Как рассказал Арахамия:

2944 военнообязанных обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП);

3703 - в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

415094 - в приложении "Резерв+".

Он добавил, что в приложение также планируют добавить QR код, который станет заменой необходимости носить с собой военный цветок.

По словам представителя Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона, на сегодня приложение загрузили не менее 620 тысяч раз. Многие люди сейчас также стоят в очередях из-за того, что система была перегружена в первый день.

"Но сейчас технические моменты все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира", - добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине

18 мая был запущен электронный кабинет военнообязанного. Он доступен через вышеупомянутое приложение "Резерв+". Приложением могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения своих данных в соответствии с обновленным законом о мобилизации.

Подробнее о приложении - читайте в материале РБК-Украина.