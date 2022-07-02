Сотня гигабайт данных об оккупантах: пограничники показали обнаруженную находку
Украинские пограничники обнаружили накопитель оккупантов. На нем записана сотня гигабайт данных вражеского подразделения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"На Черниговщине оперативные сотрудники Госпогранслужбы обнаружили внешний накопитель на котором находились документы одной из воинских частей России, которая принимала участие в боевых действиях на территории Украины", - пишет пресс-служба.
На накопителе записаны более сотни гигабайт данных касаемо зенитно-артиллерийского подразделения, которое дислоцировалось в Московской области.
"На диске содержались документы по участию в учениях, в том числе в начале этого года, боевой готовности, карты и другая служебная документация вражеского подразделения", - добавляет пресс-служба.
Также некоторые из документов имели гриф ограничения доступа "Секретно".
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях России в войне против Украины. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали около 120 оккупантов.
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