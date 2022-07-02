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Сотня гігабайт даних про окупантів: прикордонники показали виявлену знахідку

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Субота 02 липня 2022 12:01
Сотня гігабайт даних про окупантів: прикордонники показали виявлену знахідку Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники виявили накопичувач окупантів. На ньому записана сотня гігабайт даних ворожого підрозділу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"На Чернігівщині оперативні співробітники Держприкордонслужби виявили зовнішній накопичувач на якому знаходилися документи однієї з військових частин Росії, яка брала участь у бойових діях на території України", - пише пресслужба.

На накопичувачі записані більше сотні гігабайт даних щодо зенітно-артилерійського підрозділу, який дислокувався в Московській області.

"На диску містилися документи з участі у навчаннях, в тому ж числі на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу", - додає пресслужба.

Також деякі з документів мали гриф обмеження доступу "Таємно".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували близько 120 окупантів.

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