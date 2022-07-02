Уничтожено 120 оккупантов и полдесятка танков: названы новые потери России
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 35 870 своих военных (GettyImages)
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,
- танков - 1582 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 800 (+4) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 186 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),
- крылатые ракеты - 144 (+1),
- корабли / катера -15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,
- специальная техника - 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, что на южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.
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