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Уничтожено 120 оккупантов и полдесятка танков: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Суббота 02 июля 2022 09:25
Уничтожено 120 оккупантов и полдесятка танков: названы новые потери России Фото: Россия потеряла в Украине уже около 35 870 своих военных (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,
  • танков - 1582 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 800 (+4) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 186 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),
  • крылатые ракеты - 144 (+1),
  • корабли / катера -15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,
  • специальная техника - 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, что на южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.

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