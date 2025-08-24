Сотня дронів, ППО та солдати: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 910 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.