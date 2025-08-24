RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 910 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1076070 (+910) чел;
  • танков - 11129 ед;
  • боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 31898 (+40) ед;
  • РСЗО - 1472 ед;
  • средства ПВО - 1211 (+1) ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53056 (+121) ед;
  • крылатые ракеты - 3598 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59593 (+81) ед;
  • специальная техника - 3944 ед.

 

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.

