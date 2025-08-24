Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 910 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.