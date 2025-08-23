"Мінус" 840 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, з 22 на 23 серпня, росіяни втратили на фронті 840 солдатів, а також десятки одиниць артсистем та автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на полі бою

Нагадаємо, що станом на 22:00, 22 серпня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. Майже третина з них на Покровському напрямку.

"Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просуватися вперед поблизу населених пунктів Ніканорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунішино, Звєрево, Удачне, Молодецьке, Муравка і Дачне", - йшлося в публікації.

