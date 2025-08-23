ua en ru
"Мінус" 840 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Субота 23 серпня 2025 08:00
Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 22 на 23 серпня, росіяни втратили на фронті 840 солдатів, а також десятки одиниць артсистем та автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 075 160 (+840) осіб;
  • танків - 11 129 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23 164 (+4) од;
  • артилерійських систем - 31 858 (+23) од;
  • РСЗВ - 1472 од;
  • засоби ППО - 1210 од.;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 ;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 935 (+148) од.;
  • крилаті ракети - 3598 од.;
  • кораблі / катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 59 512 (+86) од.;
  • спеціальна техніка - 3 944 од.

&quot;Мінус&quot; 840 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на полі бою

Нагадаємо, що станом на 22:00, 22 серпня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. Майже третина з них на Покровському напрямку.

"Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просуватися вперед поблизу населених пунктів Ніканорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунішино, Звєрево, Удачне, Молодецьке, Муравка і Дачне", - йшлося в публікації.

Детальніше про зведення Генштабу про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

