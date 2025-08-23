"Мінус" 840 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу
За останню добу, з 22 на 23 серпня, росіяни втратили на фронті 840 солдатів, а також десятки одиниць артсистем та автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 075 160 (+840) осіб;
- танків - 11 129 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 23 164 (+4) од;
- артилерійських систем - 31 858 (+23) од;
- РСЗВ - 1472 од;
- засоби ППО - 1210 од.;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340 ;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 935 (+148) од.;
- крилаті ракети - 3598 од.;
- кораблі / катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 59 512 (+86) од.;
- спеціальна техніка - 3 944 од.
Ситуація на полі бою
Нагадаємо, що станом на 22:00, 22 серпня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. Майже третина з них на Покровському напрямку.
"Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просуватися вперед поблизу населених пунктів Ніканорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунішино, Звєрево, Удачне, Молодецьке, Муравка і Дачне", - йшлося в публікації.
Детальніше про зведення Генштабу про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.