Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 910 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2025 года ориентировочно составили: личного состава - около 1076070 (+910) чел;

танков - 11129 ед;

боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед;

артиллерийских систем - 31898 (+40) ед;

РСЗО - 1472 ед;

средства ПВО - 1211 (+1) ед;

самолетов - 422 ед;

вертолетов - 340 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53056 (+121) ед;

крылатые ракеты - 3598 ед;

корабли/катера - 28 ед;

подводные лодки - одна;

автомобильная техника и автоцистерны - 59593 (+81) ед;

специальная техника - 3944 ед.