Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

Воскресенье 24 августа 2025 07:16
Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 910 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1076070 (+910) чел;
  • танков - 11129 ед;
  • боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 31898 (+40) ед;
  • РСЗО - 1472 ед;
  • средства ПВО - 1211 (+1) ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53056 (+121) ед;
  • крылатые ракеты - 3598 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59593 (+81) ед;
  • специальная техника - 3944 ед.

Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.

