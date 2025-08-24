Сотня дронов, ПВО и солдаты: Генштаб уточнил потери РФ за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 910 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1076070 (+910) чел;
- танков - 11129 ед;
- боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 31898 (+40) ед;
- РСЗО - 1472 ед;
- средства ПВО - 1211 (+1) ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 53056 (+121) ед;
- крылатые ракеты - 3598 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 59593 (+81) ед;
- специальная техника - 3944 ед.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.