Сотні збитих цілей, та є "прильоти": у ЗСУ розповіли, як "відпрацювали" нічну атаку РФ

Російські війська вночі атакували України сотнями ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 234 ворожих безпілотники.
Також зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 8 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи безпілотники та ракети різних типів. Як правило, переважну частину ворожих цілей ліквідовують сили ППО.
Зокрема, вчора ввечері, 22 березня, про наслідки ворожого обстрілу повідомляли у кількох громадах Кіровоградської області.
Останнім часом російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.