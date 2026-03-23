Сотні збитих цілей, та є "прильоти": у ЗСУ розповіли, як "відпрацювали" нічну атаку РФ

"У ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 234 ворожих безпілотники.

Також зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.