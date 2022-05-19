Сотни военных. Красный Крест начал регистрацию эвакуированных с "Азовстали"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МККК .

"Процесс регистрации, которому содействовал МККК, включает в себя заполнение человеком формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - говорится в сообщении.

В Красном Кресте подчеркнули, что не занимаются транспортировкой военнопленных в места их содержания.

Согласно мандату, предоставленному Красному Кресту государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.