Сотни военных. Красный Крест начал регистрацию эвакуированных с "Азовстали"

Команда Международного комитета Красного начала регистрировать военнослужащих, покидающих завод "Азовсталь", включая раненых. Уже зарегистрированы сотни украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МККК.
"Процесс регистрации, которому содействовал МККК, включает в себя заполнение человеком формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - говорится в сообщении.
В Красном Кресте подчеркнули, что не занимаются транспортировкой военнопленных в места их содержания.
Согласно мандату, предоставленному Красному Кресту государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.
Напомним, 16 мая началось спасение военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи, а еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.
Также сообщалось, что в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, а значит операция по спасению которых будет продолжена.
По данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.
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