Сотні військових, штаби та бази. Федоров назвав втрати окупантів на запорізькому напрямі

За тиждень, що минає, ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Закінчується другий тиждень, коли почалося інтенсивне знищення військ РФ на окупованій частині Запорізької області. Минулого тижня було підбито проміжний результат про те, що щонайменше 20 угруповань було знищено на території області. Цей тиждень ще не закінчився, але вже близько 10 військових угруповань, баз та штабів було знищено", - зазначив мер Мелітополя.

За його словами, що стосується втрат особового складу, то йдеться про сотні, а скоріше навіть тисячі солдатів російської армії, які вже ніколи не зможуть воювати проти України. Але точні підсумки тижня, що минає, будуть підбиті в понеділок-вівторок.