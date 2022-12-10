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Сотні військових, штаби та бази. Федоров назвав втрати окупантів на запорізькому напрямі

Фото: Федоров назвав втрати окупантів на запорізькому напрямі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За тиждень, що минає, ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Закінчується другий тиждень, коли почалося інтенсивне знищення військ РФ на окупованій частині Запорізької області. Минулого тижня було підбито проміжний результат про те, що щонайменше 20 угруповань було знищено на території області. Цей тиждень ще не закінчився, але вже близько 10 військових угруповань, баз та штабів було знищено", - зазначив мер Мелітополя.

За його словами, що стосується втрат особового складу, то йдеться про сотні, а скоріше навіть тисячі солдатів російської армії, які вже ніколи не зможуть воювати проти України. Але точні підсумки тижня, що минає, будуть підбиті в понеділок-вівторок.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Запорізької області для поповнення поточних втрат російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

Також повідомлялося, що окупанти вночі 7 грудня завдали ударів із систем С-300 по двох громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

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