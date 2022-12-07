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Окупанти обстріляли Запорізьку область системами С-300: є поранені, серед яких дитина

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Середа 07 грудня 2022 08:05
Окупанти обстріляли Запорізьку область системами С-300: є поранені, серед яких дитина Фото: Росіяни обстріляли Запорізьку область системами С-300 (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 7 грудня завдали ударів із систем С-300 по двох громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець зазначив, що загарбники також застосовували БПЛА.

Старух розповів про наслідки нічних ударів росіян:

  • В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 - пошкоджені. Попередньо відомо про трьох поранених, зокрема дівчину 15 років.
  • В іншому селі від вибуху ракети було зруйновано один будинок, ще 10 - пошкоджені. Люди, на щастя, залишились цілими.

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини дронів", - додав глава ОВА.

Окупанти обстріляли Запорізьку область системами С-300 / (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

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