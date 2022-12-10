Сотни военных, штабы и базы. Федоров назвал потери оккупантов на запорожском направлении

За уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Заканчивается вторая неделя, когда началось интенсивное уничтожение войск РФ на оккупированной части Запорожской области. На прошлой неделе был подведен промежуточный результат о том, что по меньшей мере 20 группировок были уничтожены на территории области. Эта неделя еще не закончилась, но уже около 10 военных группировок, баз и штабов были уничтожены", - отметил мэр Мелитополя.
По его словам, что касается потерь личного состава, то речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины. Но точные итоги уходящей недели будут подведены в понедельник-вторник.
Ранее мы писали, что на временно оккупированной территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.
Также сообщалось, что оккупанты ночью 7 декабря нанесли удары из систем С-300 по двум громадам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.
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