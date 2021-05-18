Более сотни украинцев могут вывезти из сектора Газа через Египет

Более сотни украинцев, которые на фоне обострения конфликта Израиля с арабскими группировками хотят покинуть сектор Газа, могут вывезти через Египет. Украинская сторона прорабатывает маршруты репатриации.

По его словам, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину в связи с продолжающимися боевыми действиями. МИД обратился за помощью к международным организациям, чтобы организовать выезд граждан Украины из анклава.

"Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - отметил Николенко.