Більше сотні українців можуть вивезти з сектора Газа через Єгипет

Більше сотні українців, які на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з арабськими угрупованнями хочуть покинути сектор Газа, можуть вивезти через Єгипет. Українська сторона опрацьовує маршрути репатріації.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України у зв'язку з триваючими бойовими діями. МЗС звернулося за допомогою до міжнародних організацій, щоб організувати виїзд громадян України з анклаву.
"Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, в даний час опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти бойовиків ХАМАС у секторі Газа буде продовжуватися, поки це необхідно.
Тим часом міністр оборони Бені Ганц зазначає, що доктрина "підземної битви" бойовиків ХАМАС провалилася.