RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Більше сотні українців можуть вивезти з сектора Газа через Єгипет

Автор: РБК-Україна

Більше сотні українців, які на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з арабськими угрупованнями хочуть покинути сектор Газа, можуть вивезти через Єгипет. Українська сторона опрацьовує маршрути репатріації.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України у зв'язку з триваючими бойовими діями. МЗС звернулося за допомогою до міжнародних організацій, щоб організувати виїзд громадян України з анклаву.

"Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, в даний час опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти бойовиків ХАМАС у секторі Газа буде продовжуватися, поки це необхідно.

Тим часом міністр оборони Бені Ганц зазначає, що доктрина "підземної битви" бойовиків ХАМАС провалилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сектор ГазаМЗСІзраїль