Минобороны Израиля: мы обанкротили военные возможности ХАМАСа

Группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.

Об этом заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, передает Times of Israel .

Сообщается о нескольких беспорядках в центре Израиля, что свидетельствует о том, что межэтническая напряженность, охватившая всю страну в последние дни, возможно, улеглась.

Однако в Иерусалиме обстановка остается напряженной. В районе Абу-Тор были подожжены две принадлежащие евреям машины.

В районе Восточного Иерусалима, который был центром протестов, полиция укрепила блокпост большими бетонными блоками.