Минобороны Израиля: мы обанкротили военные возможности ХАМАСа
Группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.
Сообщается о нескольких беспорядках в центре Израиля, что свидетельствует о том, что межэтническая напряженность, охватившая всю страну в последние дни, возможно, улеглась.
Однако в Иерусалиме обстановка остается напряженной. В районе Абу-Тор были подожжены две принадлежащие евреям машины.
В районе Восточного Иерусалима, который был центром протестов, полиция укрепила блокпост большими бетонными блоками.
Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.
Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".