Сотні тисяч студентів: що обирає молодь і в яких вишах найбільше першокурсників

Новий навчальний рік у закладах вищої освіти України розпочинають в цілому понад мільйон студентів. Сотні тисяч із них - вступники, зараховані на бакалаврат і магістратуру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
За даними МОН, в цілому новий навчальний рік розпочинають понад 1 мільйон студентів закладів вищої освіти.
При цьому майже 300 тисяч із них - вступники, які були зараховані цього року на бакалаврат і магістратуру (починають новий етап навчання в українських університетах).
"Усі вони - обирають здобувати українську вищу освіту", - наголосили в міністерстві.
У межах вступу на бакалаврат (а також медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру) станом на 1 вересня 2026 року:
Повідомляється, що 6 132 вступники скористалися квотою-2 - спеціальними умовами вступу для визначених категорій із тимчасово окупованих територій (ТОТ) і територій активних бойових дій.
Українцям повідомили, що понад половина першокурсників - 57,2% - будуть навчатися у п'яти найбільших освітніх центрах:
Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах.
"На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв", - уточнили в МОН.
Цього року за спеціальністю з особливою підтримкою держави навчатиметься кожен другий новозарахований бюджетник.
"49 475 вступників, зарахованих на бюджет, навчатимуться за спеціальностями з особливою підтримкою держави - напрямами, важливими для відновлення та розвитку України", - пояснили в МОН.
Це, зокрема, майбутні:
"Загалом це 50,2% новозарахованих студентів, які навчатимуться за державним замовленням", - констатували в міністерстві.
Розповідаючи про університети з найбільшою кількістю зарахувань, у МОН зауважили, що найбільше вступників на бакалаврат зарахували:
Насамкінець у МОН нагадали, що вступна кампанія в Україні продовжується.
"Основний етап зарахування завершено, однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця ще можуть вступники, які:
Нагадаємо, раніше МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ під час війни.
Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.
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